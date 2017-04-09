Portakal Çiçeği Karnavalı Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında anne-baba-çocuk ve kostümlü koşu yarışmaları yapıldı.
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında anne-baba-çocuk ve kostümlü koşu yarışmaları yapıldı. Kostümlü koşu yarışmasına gelinlik ve damatlık giyerek katılanlar dikkati çekti.
Kaynak: Dunya.com
-
Başarılarla dolu bir hayat! Tütün işçiliğinden Devlet Bakanlığı'na
-
Ehliyet yenileyecekler dikkat! Süre 6 aya çıktı
-
TÜMOSAN'dan bir ilk! 8 ileri yerli şanzıman üretildi
-
Domates yasağına 'cehennem topuzu'yla çare buldular
-
TSK, 20'nci 'ATAK'ına kavuştu!
-
50 bin marul tarlada kaldı
-
Rusya ve İran'dan dünyaya gözdağı: Karşılık vereceğiz