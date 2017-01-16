Porsuk Çayı'nda 2 Çocuk Boğuldu, Çocukların Okulunda Yas Vardı

Eskişehir'de donan Porsuk Çayı'nda dün bisiklete binen Ali Cantürk ve Batuhan Gürdoğan'ın buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşüp boğulması, ailelerinin yanı sıra öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarına büyük üzüntü yaşattı.

ÖLEN 2 ÇOCUĞA HÜZÜN DOLU NOTLAR BIRAKILDI

Vali Sami Sönmez Ortaokulu 6-I sınıfındaki arkadaşları, Ali Cantürk'ün oturduğu sıraya çeşitli notlar bıraktı. Arkadaşları, Cantürk'ün sırasının arkasındaki duvara da notlarını astı.

4 GÜN SONRA KARNE ALACAKLARDI

Okul Müdürü İsmail Hakkı Ceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 17.00 civarında öğrencileri Cantürk ile arkadaşının vefat haberini aldığını söyledi. Öğrencisine 4 gün sonra karnesini vereceğini belirten Ceren, "Ali'nin ailesine bir karne göndermeyi isterdik. Öğrencimiz aktif ve sevimliydi. Allah'tan kendisine rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah böyle acılar göstermesin. Okulun futbol takımındaydı. Neşe kaynağımızdı." dedi.

"ALİ KOYU BİR GALATASARAYLIYDI"

Rehberlik öğretmeni Ufuk Ermiş de Cantürk'ün güler yüzlü ve cana yakın bir çocuk olduğunu dile getirdi. Acı haberin ardından öğrencisinin ailesine taziyeye gittiklerini anlatan Ermiş, "Allah ailesine ve bize sabır versin. Ali, koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

"ETRAFINA NEŞE SAÇAN BİR ÇOCUKTU"

Şehit Ali Gaffar Okan Ortaokulu 7-M sınıfında öğrenim gören Batuhan Gürdoğan'ın arkadaşları da yasa boğuldu. Rehberlik öğretmeni İsmail Hakkı Akşit, öğrencisi Batuhan'ın cana yakın, etrafına neşe saçan, iletişimi ve öz güveni yüksek bir kişiliğe sahip olduğunu bildirdi.

ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞ

Okuldaki herkesin üzüntü içinde olduğunu ifade eden Akşit, şöyle konuştu: "Aldığı notlarından dolayı teşekkür belgesi kazanmıştı. Bu hafta karnesini alacaktı. Geleceğe yönelik umutları vardı. Çok cesur bir çocuktu. Yüreği büyük olduğu için hayatını kaybetti. Arkadaşını kurtarmak için suya atlamış. Kendisi için atılan can simidini de vücudu donduğu için tutamamış."

ÖĞRETMENİNİN DOĞUM GÜNÜNDE ALDIĞI MONT ÜZERİNDEYMİŞ

Akşit şöyle devam etti: Her anlamda başarılıydı. Başarılı bir sporcuydu. İki hafta önce doğum günüydü. Kendisine mont almıştım hediye olarak. Suyun içinden çıkarılırken, üzerinde aldığım mont vardı. Her gün bana mandalina ve portakal getirirdi. Dün eşimle kahvaltıya giderken Batuhan ve arkadaşlarını gördüm. Ana yolda oynarken, 'burada oynama, burada araç çok, yolun kenarına geç' diye uyardım. 4 saat sonra acı haberi duyduk."

"ÇOCUĞUM İHMALKARLIĞIN KURBANI OLDU"

Gürdoğan ve Cantürk'ün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Baba Hasan Gürdoğan, morg girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Batuhan ile Ali'nin yakın arkadaş olduklarını, iki çocuğun ölümünün kendilerini derinden yaraladığını söyledi. Evlat acısını yüreğinde hissettiğini anlatan Gürdoğan, şunları kaydetti: "Çocuğumun dersleri başlarda biraz kötüydü. Üzülmemi istemediği için koşuyla ilgilenirken, sporu bırakıp derslerine çalıştı. İki gün önce bilgisayardan teşekkür alacağını gösterdi. Gittiği yere neşe saçan bir çocuktu. Çocuğum ihmalkarlığın kurbanı oldu. Porsuk Çayı'nda önlemler alınsın, başka analar babalar ağlamasın. Belediyenin ihmalkarlığı yüzünden çocuğumu kaybettim. Olay yerinde durumu görenler, çocuğumun son ana kadar sağ olduğunu, atılan can simidini tutarken simidin ipinin gevşediğini ve o yüzden tekrar dengesini kaybederek suya düştüğünü söyledi. Çocuğum kurtarılabilirdi fakat olmadı. Orada çekilen videolarda 3 adım daha atılsaymış, yavrum kurtulurmuş olacaktı."

"OĞLUM MOTOSİKLET İSTEDİ KORKUP İZİN VERMEMİŞTİM"

Oğlu Batuhan'ın yarıyıl tatilinde bir pidecide çalışmayı istediğini ancak dersleri için buna izin vermediğini dile getiren Gürdoğan, "Oğlum benden karne hediyesi motosiklet istedi. Ancak bir yakınımızı motosiklet kazasında kaybettiğimiz için izin vermedim. Olay günü Gökmeydan Camisi'nde namaz kılmışlar, cami cemaatine çay ikram etmişler. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.



