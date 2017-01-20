Porsuk Çayı'nda Boğulan Iki Arkadaşın Karneleri Ailelerine Verildi

Eskişehir'de donan Porsuk Çayı'nda 15 Ocak'ta bisiklete binerken buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşüp boğulan 12 yaşındaki Ali Cantürk ve 13 yaşındaki Batuhan Gürdoğan'ın karneleri ailelerine teslim edildi.



Odunpazarı Merkez İlçe Milli Eğitim Müdür Hasan Başyiğit, öncelikle Batuhan Gürdoğan'ın evine giderek "takdirname" ve karnesini babası Hasan ve annesi Mürüvvet Gündoğan ile ablası Gizem Gürdoğan'a verdi.



Baba Gürdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlumun hayatta olmasını, karneyi onun getirmesini isterdim." ifadelerini kullandı.



Çocuğunun ihmalkarlık nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Gürdoğan, "Yetkililerin Porsuk Çayı'nın çevresini turistlik alan yapıp duyurduğu gibi önlemleri de alması gerekiyor. Başka Batuhanların, Alilerin anaları, babaları ağlamasın. Porsuk Çayı'nın çevresine tel örgü çekilmelidir." diye konuştu.



Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan Gürdoğan, oğlu Batuhan'ın derslerinde başarılı olduğunu, atletizm sporunda da madalyaları bulunduğunu kaydetti.



Batuhan'ın pilot olmayı hayal ettiğini anlatan Gürdoğan, şunları söyledi:



"Çiftçiliğe düşkündü. Futbolcu olmayı çok istiyordu ancak olamadı. Hayatını kaybettiği gün Eskişehirspor'un Altınorduspor ile yapacağı maça gitmek istedi. 'Ben de maça giremeyiz. Haftaya oynanacak maça gidelim.' dedim. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal ve futbolculara üzerilerinde isimleri bulunan bileklikler yapmıştı. Taraftar gruplarının isimleri de vardı. Eskişehirspor'un kardeş takımı Atiker Konyaspor bilekliği de yapmıştı. Bunları vermek nasip olmadı. Siyah-kırmızılı futbolcular Erkan Zengin ve Ruud Boffin ile tanışmak istiyordu."



Odunpazarı Merkez İlçe Milli Eğitim Müdür Başyiğit, daha sonra 12 yaşındaki Ali Cantürk'ün "teşekkür belgesi" ve karnesini babası Ali Sait Cantürk'e teslim etti.