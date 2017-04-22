Porsche'den Satış Rekoru

CARMEDYA.COM – Porsche AG, yılın ilk çeyreğinde dünya çapında yaklaşık 60 bin otomobil satarak 2017'ye iyi bir başlangıç yaptı. Spor otomobil üreticisi geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satışlarını yüzde 7 oranında artırarak, tarihindeki en iyi ilk çeyrek performansını sergiledi. Satışlardaki bu artışta Çin ve markanın anavatanı Almanya pazarının yanı sıra, satışlarında iki haneli büyüme görülen Panamera ve Macan model serilerinin performansı büyük rol oynadı.



Porsche'nin yeni Panamera ile yaptığı başarılı başlangıcın yıl boyunca sürdürülmesi gerektiğini belirten Porsche AG Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Detlev von Platen, markanın çekici model gamının bu çabada büyük avantaj sağladığını söyledi.



Porsche, Cenevre Otomobil Fuarı'nda üç yeni modelini, yeni Panamera Sport Turismo, Panamera Turbo S E-Hybrid ve 911 GT3'i vitrine çıkarmıştı. Bu otomobillerden yeni 911 GT3'ün mayıs ayında piyasaya sürülmesi planlanırken, S E-Hybrid haziran, Panamera Sport Turismo ise ekim ayında satışa sunulacak. Detlev von Platen, "Alışıldık Porsche genlerini taşıyan bu üç model, yıla yaptığımız sağlam başlangıcı sürdürmemizi sağlayacak" şeklinde konuştu.



Çin'de satışlar yüzde 10 arttı



Çin, markanın en sağlam pazarı olma unvanını 2017'nin ilk çeyreğinde de korudu. Toplamda 18 bin 126 otomobilin satıldığı ülke, bu sayede geçtiğimiz yılın satış rakamlarında yüzde 10 büyüme kaydetti. Avrupa'da Porsche satışları yüzde 7 artarak 19 bin 84 otomobile ulaşırken, Almanya'da ise yüzde 19 artarak 7 bin 160'a yükseldi. Almanya'da yaklaşık 1600 adet satılan 911'in başarısına ek olarak, 2016 sonunda tanıtılan yeni Panamera da bu büyümenin temel faktörlerinden biri oldu. Porsche ABD'deki başarısını da sürdürürken, ülkeye yaptığı satışları yüzde 4 oranında artırarak 12 bin 718 otomobil sattı. Yeni Panamera'nın satış rakamları ise marka için memnuniyet kaynağı oldu, Panamera satışları geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 12 oranında artarak 3 bin 630 adede ulaşmış durumda. 718 serisi modellerin satışı da yüzde 4 artarak 6 bin 60 otomobile yükseldi. Yüzde 15 artışla 24 bin 797 adede ulaşan Macan ise en çok satan Porsche modeli olma vasfını korudu.