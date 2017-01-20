Porsche 911 Gt3 Rs Hangi Motor ile Gelecek

CARMEDYA.COM – Porche 911 makyajlı haliyle oldukça ilgi çekici görünüyor. Modelin GT3 RS versiyonu ise farklılığını ürettiği güç ile gösterecek. Modelde 4.2 litrelik ünite kullanılması bekleniyor. Makyajın farkı yapılacak güç artışıyla ön plana sürecek olan Porsche 493 Hp’nin biraz üstünde olacak. Bir başka beklenti ise GT3’te 3.8 litre motor yerine 4.0 litrelik motorun kullanılacağı. Ortaya...

Porsche 911 Gt3 Rs Hangi Motor ile Gelecek

CARMEDYA.COM – Porche 911 makyajlı haliyle oldukça ilgi çekici görünüyor. Modelin GT3 RS versiyonu ise farklılığını ürettiği güç ile gösterecek. Modelde 4.2 litrelik ünite kullanılması bekleniyor. Makyajın farkı yapılacak güç artışıyla ön plana sürecek olan Porsche 493 Hp'nin biraz üstünde olacak. Bir başka beklenti ise GT3'te 3.8 litre motor yerine 4.0 litrelik motorun kullanılacağı. Ortaya çıkmamış olsada modeli Theophiluschin tasarlamış. Daha büyük difizör  ve arka kanat modelde ilk dikkat çeken detaylardan.

Kaynak: Carmedya.com

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