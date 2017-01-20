Porsche 911 Ailesinin Yeni Sportif Üyeleri

CARMEDYA.COM – Porsche, 911 model ailesini dinamik, rahat ve yüksek verimli 911 GTS modelleriyle genişletiyor. Yeni 911 GTS'ler Nisan ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Porsche'nin 911 ürün serisi, Mart ayından itibaren Almanya'da satışına başlanacak olan GTS modelleriyle genişliyor. Türkiye'de de Nisan ayı itibarıyla satışa sunulması planlanan GTS modelleri, 5 versiyonla sunuluyor: hem Coupé hem de Cabriolet olarak alınabilecek arkadan itişli 911 Carrera GTS ve dört çeker 911 Carrera 4 GTS ile dört çeker 911 Targa 4 GTS. Tüm versiyonları 7-ileri manuel şanzıman veya opsiyonel Porsche Doppelkupplung (PDK) ile satışa sunulan modellerde yer alan 3,0 litrelik 6 silindirli düz motor, yeni geliştirilen turboşarj sayesinde, 911 Carrera S'den 30 hp ve önceki GTS modelinden de 20 hp daha fazla güç sağlıyor.



Daha fazla performans için daha fazla güç



Yeni GTS'ler 2150 ila 5000 d/d arasında elde edilen 550 Nm'lik maksimum tork değeriyle, daha da iyi bir hızlanmaya ve esnekliğe sahip. Gövdeyi 10 milimetre kadar alçaltan Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) tüm GTS modellerinde standart özellik olarak yer alıyor. Ailenin en hızlısı 911 Carrera 4 GTS Coupé: Standart olarak Porsche Doppelkupplung (PDK) ve Sport Chrono Paketi'yle alınabilen model 3,6 saniyede sıfırdan 100 km/s hıza ulaşıyor. Tüm GTS modelleri, 300 km/s'yi aşan maksimum hıza sahipken, manuel şanzımanlı arkadan itişli Coupé ise 312 km/s hızla ilk sırada yer alıyor. Yeni GTS'ler, performanstaki artışa rağmen verimliliğini de koruyor. Örneğin, PDK bulunan 911 Carrera GTS, NEDC'ye göre sadece 8,3 l/100 km yakıt tüketiyor. Bu da 188 g/km CO2 emisyonuna denk geliyor.



Tipik bir GTS: İçte ve dışta birçok siyah parça



GTS modelleri, 911 model grubunda sadece teknolojisiyle değil, görsel tasarımıyla da öne çıkıyor: tüm araçlar, geniş bir şasiye sahip ve şasi uzunluğu arkadan itişli modellerde dahi 1852 mm'ye ulaşmış. Yeni Sport Design ön tampon, sportif karakteri vurguluyor. Ön taraf, aerodinamik olarak optimize edilmiş. Ön spoylerin alçak ve arka spoyler uzantısının yüksekliğinin artırılmış olması, ön ve arka akstaki kaldırma kuvvetlerini Carrera S modellerine kıyasla daha da azaltıyor. Füme stop lambaları, siyah hava girişleri ve standart olarak yer alan spor egzoz sisteminin ortaya yerleştirilmiş siyah çift egzoz borusu, aracın arka tasarımında GTS'in hemen dikkat çekmesini sağlıyor. Arka farlar arasındaki yeni siyah şerit, arkadan çekişli modelleri tanımlıyor. Işıklı şerit ise dört çeker modellere ait. Sport Design dış aynalar, parlak siyah 20 inç jantlar ve kapılardaki GTS logoları otomobilin profilini tamamlıyor. GTS'de ilk defa siyah olarak sunulan karakteristik Targa çubuğu ise 911 Targa'ya özellikle ayırt edici bir görünüş kazandırmış.



Yeni Porsche Track Precision ve yüksek kaliteli donanım



GTS genleri, aracın iç mekanını da etkilemiş. Sport Chrono Paketindeki kronometre, gösterge tablosunun merkezi parçası olarak entegre edilmiş. Özel olarak, GTS modellerinin satışa sunulmasına denk gelecek şekilde daha da geliştirilen Porsche Track Precision uygulaması, otomatik kayıt, ayrıntılı görüntüleme ve sürüş verisinin bir akıllı telefonda analizi gibi özellikler içeriyor. Yeni bir dikiş desenine sahip Alcantara koltukların başlıklarında GTS logoları bulunan Sports Plus koltuklar, 4 yönde kumandalı olarak ayarlanabiliyor ve daha fazla yan destek ve rahatlık sağlıyor. Gösterge grubundaki siyah fırçalanmış alüminyum şeritler ve direksiyon simidi, orta konsol ve kolçaklarda yüksek oranda göze çarpan Alcantara iç donanımdaki öne çıkan diğer özellikler arasında yer alıyor.