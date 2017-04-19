Poroşenko: Ukrayna Ordusu, Avrupa'da Sekizinci Sırada

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Ordusu'nun savunma kabiliyeti açısından Avrupa'da sekizinci sıraya yükseldiğini söyledi.



Poroşenko, Londra ziyareti sırasında verdiği konferansta, "Ukrayna, savaşma becerisine sahiptir. Eğer sizin korkuyla değil prensiplere göre hareket eden birini görmeye ihtiyacınız varsa, o zaman Ukrayna'ya bakın. Bizim savunma harcamalarımız, gayrısafi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ini oluşturuyor, ki bu oran, bazı NATO üyelerininkinden daha yüksektir. Günümüzde Ukrayna ordusu, Avrupa'da sekizinci sırada yer alıyor", dedi.



Ukrayna Ordusu'nun Rus saldırısına maruz kaldığı halde bu saldırıyı püskürtme becerisini de gösteren tek ordu olduğunu belirten Poroşenko, Avrupa kamuoyuna hitaben, "Ukrayna Ordusu'nun sayesinde siz kendinizi güvende hissediyorsunuz. Bu ordu, saldırıyı sizin evlerinizden uzak tutuyor" diye konuştu. - Ukrayna