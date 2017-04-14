Porland'da Yeni Atama

Yurt içinde geniş metrekarelerde açtığı mağazaları, bölge müdürlükleri, online alışveriş sitesi, seçkin corner ve bayileri ile yaygın satış ağına sahip Porland'ın, pazarlama süreçlerini yürütmek üzere Pazarlama Grup Müdürlüğü görevine Ümran Ünsal getirildi.

Bin 600'ü aşkın çalışanıyla dünyanın sayılı porselen üreticilerinden biri olan Porland, üretken vizyonu çerçevesinde büyüme hedeflerine paralel olarak yönetim kadrolarını güçlendirerek emin adımlarla ilerliyor.