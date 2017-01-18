Cem Uslu'nun yazıp yönettiği "Popüler Gerçek" ocak ayında Sabancı K. Sarayı Hasan Tahsin Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.



Tiyatro İstanbul & EKİP Tiyatrosu ortak yapımı olan "Popüler Gerçek"in provaları başladı. 21 Ekim'de prömiyer yapacak olan oyunu Cem Uslu yazdı ve yönetiyor. Oyunda Kerem Atabeyoğlu, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Emel Çölgeçen, Nihal Usanmaz ve Cem Uslu rol alıyor.



"Dünyaca ünlü uluslararası bilişim firması Virtual'ın Türkiye ofisi olan Virtual Turkey, bir artırılmış gerçeklik oyunu yarışması düzenlemiştir. Yarışmayı kazanan talihli kişinin ödülü, Virtual Turkey'in "kreatif ve eğlenceli" ofisinde 1 saat boyunca misafir edilmek olacaktır. Her günkü gibi bir iş gününün bitiminde, Virtual Turkey'in Pazarlama Bölümü'nde çalışmakta olan Çiğdem ve Serhat, yöneticileri Saadet Erenç'in görevlendirmesiyle bu talihliyi ağırlamak üzere fazla mesaiye kalırlar. Kendilerine aynı bölümde stajyer olarak çalışan Lalin de eşlik eder. Derken bekledikleri misafir çıkagelir. Fakat bu "tuhaf" davetli ne "bekledikleri gibi" bir misafirdir ne de sanıldığı gibi sadece 1 saat misafir olup gitmeye niyetli görünmektedir."



Yazan ve Yöneten: Cem Uslu



Süpervizör: Kerem Atabeyoğlu



Sahne Tasarımı: Başak Özdoğan



Işık Tasarımı: Erdem Çınar



Müzik: Orhan Enes Kuzu



Asistanlar: Birnil Sarıkaş, Balahan Gürel



Oynayanlar: Kerem Atabeyoğlu, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Emel Çölgeçen, Nihal Usanmaz, Cem Uslu.