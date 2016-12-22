Popstar Türkiye'den Şöhrete Giden Yol: Barış Kömürcüoğlu Kimdir?

Barış Kömürcüoğlu, nam-ı diğer Popstar Barış 31 Ocak 1978 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğretimimi aynı şehirde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve Ankara'da yüksek öğretime başladı.

Işın Karaca ve Bengü gibi ünlü isimlerinin vokalistliğini yaptı. 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan 1. Popstar Türkiye yarışmasına katıldı, kısa sürede halkın beğenisini kazandı.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASINDA PAYI OLDU

2005 yılında ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil edecek şarkıyı seçmek için TRT tarafından düzenlenen Türkiye Finalinde, 7 finalist şarkıdan biri olan "Yan Yana" isimli şarkıyla, 2010 Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması Finallerinde bestesi Serpil Gülseli'ye ait olan "Söylenmemiş Aşk" isimli eseri seslendirdi.

BARIŞ KÖMÜRCÜOĞLU İLK ALBÜMÜNÜ YAYINLADI

2007 yılında müzik direktörlüğünü ve prodüktörlüğünü gerçekleştirdi "İz" adlı ilk albümüm müzik marketlerdeki yerini aldı. Mustafa Ceceli, Murat Güneş, Cenk Eroğlu, Erdem Sökmen gibi ülkemizin seçkin müzisyenleriyle, moda da bir ekol haline gelmiş olan Neslihan Yargıcı gibi isimlerle birlikte çalışarak hazırladığımız albümde, güfte ve bestesi kendisine ait olan 10 adet eseri seslendirdi.

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI OLDU

Aynı yıl İstanbul FM tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 11. İFA ödüllerinde Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Erkek Sarkıcı Altın Ödülüne layık görüldü.

Barış Kömürcüoğlu Şarkıları ve Albümleri

İz, 5 Kalp 1 Nefes adında iki albüm çıkarmıştır.

Temenni

İz · 2007

Sessiz Gemi

İz · 2007

Bu Gece Son

2003

Kalbime Dokundun

5 Kalp 1 Nefes · 2011

Yüzleşme

2013

Çocukca Bir Aşk

İz · 2007

Dünde Kaldım

İz · 2007

Seni Düşündüm Dün Gece

5 Kalp 1 Nefes · 2011

Aşkımdın Sen

İz · 2007

Dön Geri

5 Kalp 1 Nefes · 2011

Bir Kırık Sevda

5 Kalp 1 Nefes · 2011

Söylenmemiş Aşk

5 Kalp 1 Nefes · 2011

Gitme

İz · 2007

Şarkı Yazdım Adına

İz · 2007

Bir Gün Daha

5 Kalp 1 Nefes · 2011

Vazgeçmem Aşktan

İz · 2007

Keyfine Bak

İz · 2007

Bir Damla Gözyaşı

5 Kalp 1 Nefes · 2011

Yılan

İz · 2007

Evdeyseniz

5 Kalp 1 Nefes · 2011

Elimde Çiçekler

İz · 2007

Birlikte

5 Kalp 1 Nefes · 2011

İz

İz · 2007

Eşimi Arıyorum

İz · 2007