Popstar Türkiye'den Şöhrete Giden Yol: Barış Kömürcüoğlu Kimdir?

Barış Kömürcüoğlu, nam-ı diğer Popstar Barış 31 Ocak 1978 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğretimimi aynı şehirde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve Ankara'da yüksek öğretime başladı.
Işın Karaca ve Bengü gibi ünlü isimlerinin vokalistliğini yaptı. 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan 1. Popstar Türkiye yarışmasına katıldı, kısa sürede halkın beğenisini kazandı.
EUROVISION ŞARKI YARIŞMASINDA PAYI OLDU
2005 yılında ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil edecek şarkıyı seçmek için TRT tarafından düzenlenen Türkiye Finalinde, 7 finalist şarkıdan biri olan "Yan Yana" isimli şarkıyla, 2010 Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması Finallerinde bestesi Serpil Gülseli'ye ait olan "Söylenmemiş Aşk" isimli eseri seslendirdi.
BARIŞ KÖMÜRCÜOĞLU İLK ALBÜMÜNÜ YAYINLADI
2007 yılında müzik direktörlüğünü ve prodüktörlüğünü gerçekleştirdi "İz" adlı ilk albümüm müzik marketlerdeki yerini aldı. Mustafa Ceceli, Murat Güneş, Cenk Eroğlu, Erdem Sökmen gibi ülkemizin seçkin müzisyenleriyle, moda da bir ekol haline gelmiş olan Neslihan Yargıcı gibi isimlerle birlikte çalışarak hazırladığımız albümde, güfte ve bestesi kendisine ait olan 10 adet eseri seslendirdi.
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI OLDU
Aynı yıl İstanbul FM tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 11. İFA ödüllerinde Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Erkek Sarkıcı Altın Ödülüne layık görüldü.
Barış Kömürcüoğlu Şarkıları ve Albümleri
İz, 5 Kalp 1 Nefes adında iki albüm çıkarmıştır.
Temenni
İz · 2007
Sessiz Gemi
İz · 2007
Bu Gece Son
2003
Kalbime Dokundun
5 Kalp 1 Nefes · 2011
Yüzleşme
2013
Çocukca Bir Aşk
İz · 2007
Dünde Kaldım
İz · 2007
Seni Düşündüm Dün Gece
5 Kalp 1 Nefes · 2011
Aşkımdın Sen
İz · 2007
Dön Geri
5 Kalp 1 Nefes · 2011
Bir Kırık Sevda
5 Kalp 1 Nefes · 2011
Söylenmemiş Aşk
5 Kalp 1 Nefes · 2011
Gitme
İz · 2007
Şarkı Yazdım Adına
İz · 2007
Bir Gün Daha
5 Kalp 1 Nefes · 2011
Vazgeçmem Aşktan
İz · 2007
Keyfine Bak
İz · 2007
Bir Damla Gözyaşı
5 Kalp 1 Nefes · 2011
Yılan
İz · 2007
Evdeyseniz
5 Kalp 1 Nefes · 2011
Elimde Çiçekler
İz · 2007
Birlikte
5 Kalp 1 Nefes · 2011
İz
İz · 2007
Eşimi Arıyorum
İz · 2007