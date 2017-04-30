Pop Art Atölyesi, 30 Nisan'da Artim Projects'de sizlerle....



"Farklı pop art ikonlarını tuvale aktarıyoruz.



Daha önce resim yapmamış olsanızda, hem boyama teknikleri öğrenecek, hem de bu sanat hakkında bilgi edineceksiniz."



*Etkinlik 3 saat sürecektir.



*40×60 cm boyutunda tuvallere workshop katılımcılarının seçtiği pop art ikonlarının görselleri aktarılacaktır.



*Atölye sonunda yaptığınız çalışmaları ister sevdiklerinize hediye edebilir, isterseniz kendiniz duvarınıza asabilirsiniz.



*Kullanacağınız tüm malzemeler Artim Projects tarafından temin edilecektir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Artim Projects



Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir



Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Pop Art Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır