Pop Art Atölyesi

Pop Art Atölyesi, 30 Nisan'da Artim Projects'de sizlerle...."Farklı pop art ikonlarını tuvale aktarıyoruz.

Pop Art Atölyesi

Pop Art Atölyesi, 30 Nisan'da Artim Projects'de sizlerle....

"Farklı pop art ikonlarını tuvale aktarıyoruz.

Daha önce resim yapmamış olsanızda, hem boyama teknikleri öğrenecek, hem de bu sanat hakkında bilgi edineceksiniz."

*Etkinlik 3 saat sürecektir. 

*40×60 cm boyutunda tuvallere workshop katılımcılarının seçtiği pop art ikonlarının görselleri aktarılacaktır. 

*Atölye sonunda yaptığınız çalışmaları ister sevdiklerinize hediye edebilir, isterseniz kendiniz duvarınıza asabilirsiniz. 

*Kullanacağınız tüm malzemeler Artim Projects tarafından temin edilecektir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Artim Projects

Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir

Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Pop Art Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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