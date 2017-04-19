Farklı pop art ikonlarını tuvale aktarıyoruz...



Daha önce resim yapmamış olsanızda, hem boyama teknikleri öğrenecek, hem de bu sanat hakkında bilgi edineceksiniz.



Etkinliğimiz 3 saat sürecektir.



40×60 cm boyutunda tuvallere workshop katılımcılarının seçtiği pop art ikonlarının görselleri aktarılacaktır.



Atölye sonunda yaptığınız çalışmaları ister sevdiklerinize hediye edebilir, isterseniz kendiniz duvarınıza asabilirsiniz.



Kullanacağınız tüm malzemeler Artim Projects tarafından temin edilecektir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Artim Projects



Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir



Başlangıç Saati : 20.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Pop Art Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır