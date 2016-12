Pool Bilardoda Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

14+1 topta Saki Kanatlar, 9 topta Tolga Yükselir Türkiye Şampiyonu oldu



Milli takımı oluşturacak 4 sporcu da belirlenirken, genel klasman birincisi Onur Yıldırım ikincisi ise Melih Dağaş oldu



Başkan Ercan: "Portekiz'deki Avrupa şampiyonasına gidecek olan 4 bilardocumuza başarılar diliyorum"



Saki Kanatlar: "Milli takıma girmiş olmaktan dolayı çok mutluyum"



"Milli takım olarak her sene daha iyiye gidiyoruz"



Tolga Yükselir: "Avrupa'da İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz"



"Kendimi 9 topta daha şanslı görüyorum"



UĞUR DEMİRKIRDI - MUSTAFA AKIN / EDİRNE, Türkiye Şampiyonası'nın pool bilardo final etabı tamamlandı.



Halk arasında Amerikan diye bilinen, camianın cepli bilardo diye adlandırmaya başladığı 14+1 pool bilardoda Saki Kanatlar birinci olurken Melih Dağaş 2'nciliği elde etti. Mehmet Bakıcı 3'üncü olurken Ferdi Özdemir 4'üncü sıraya yerleşti.



9 topta ise; 1'inci Tolga Yükselir, 2'nci Onur Yıldırım, 3'üncü Melih Dağaş, 4'üncü İse Levent Kurtuluş oldu.



MİLLİ TAKIM BELİRLENDİ



Bu sonuçların ardından Onur Yıldırım, Melih Dağaş, Saki Kanatlar ve Tolga Yükselir 2017'nin milli takımını oluşturdu. Pool Bilardo Milli Takımı Portekiz'de 2017 Mart ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



3 BANTTA YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU



Öte yandan 3 bant bilardoda yarı finalistler belli oldu. M. Can Çapak, Lütfi Çenet ile eşleşirken Mehmet Aksoy ise Murat Çelik ile karşı karşıya gelecek.



Çeyrek final karşılaşmalarında M. Can Çapak normal süresi 40-40 tamamlanan maçta Adnan Yüksel'i penaltılarla eledi. Lütfi Çenet ise Turgay Orak'ı 40-11 ile geçti.



Çeyrek finalin diğer ayağında Mehmet Aksoy, Savaş Bulut'u 40-29, Murat Çelik ise Ömer Karakurt'u 40-26 mağlup ederek yarı finalist oldular



BAŞKAN ERCAN: "PORTEKİZ'DEKİ AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİDECEK OLAN 4 BİLARDOCUMUZA BAŞARILAR DİLİYORUM"



Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan kupa töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Pool bilardo şampiyonasını final etabı ile neticelendirdik. Bu final etabında dereceye giren arkadaşları tekrar kutluyorum. Bunun yanında 2016 yılı milli takımımız belli oldu 4 kişiden oluşan milli takımımız Onur Yıldırım, Melih Dağaş, Saki Kanatlar ve Tolga Yükselir'den oluşmuştur. 4 milli bilardocumuz Mart ayında Portekiz'deki Avrupa şampiyonasında temsil edecek, başarılar diliyorum" dedi.



SAKİ KANATLAR: "MİLLİ TAKIMA GİRMİŞ OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"



14+1 pool bilardoda birinciliği elde eden Saki Kanatlar, "Çok mutluyum tabii ki milli takım girmiş olmaktan. Bunun yanı sıra 14+1 turnuvasını kazandım. 3 yıldır 3'üncülüğe demir atmış durumdayım. Milli takımda genel klasman birinciliğini alamadık ama bakalım önümüzdeki yıl inşallah" diye konuştu.



"MİLLİ TAKIM OLARAK HER SENE DAHA İYİYE GİDİYORUZ"



Portekiz'deki Avrupa şampiyonası ile ilgili de konuşan Kanatlar, "En son 2015 yılında beşincilik elde ettim. Her sene daha iyiye gidiyoruz milli takım olarak. Geçen sene takımlar müsabakasında çeyrek finalin kapısından döndük Şu anki milli takımımız iyi inşallah iyi derecelerle döneriz" şeklinde konuştu.



TOLGA YÜKSELİR: "AVRUPA'DA İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTMAK İSTİYORUZ"



9 topta birinci olan Tolga Yükselir ise şöyle konuştu: "Amacımız milli takım, ülkemizi temsil etmekti. Ben biraz kritik gittim 9 topu almam gerekiyordu, başarılı oldum inşallah en iyi şekilde bu kupaları Avrupa'da da alırız. Orada İstiklal Marşını okumak ve okutturmak nasip olur inşallah.



"KENDİMİ 9 TOPTA DAHA ŞANSLI GÖRÜYORUM"



Türkiye'de 14+1'in çok yapılmadığını kaydeden Yükselir: "Daha çok 9 ve 10 topa yatkın oyuncularız. Ben kendimi 9 topta daha şanslı görüyorum o yüzden 9 topta başarılı oldum diyebilirim. Ama 14+1 çok oynadığım, ilgilendiğim bir oyun değil. Kesinlikle oynanılması gereken bir disiplin ama" dedi.