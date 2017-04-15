BEBEK TİYATROSU serisinde, Ali Nihat YAVŞAN tarafından sahneye taşınan masallarla, tiyatro ortamında drama, anlatı, kukla, müzik ve oyunculuk birleştirilerek minik izleyicilere ulaşmak, tiyatroyu küçüklerle buluşturmak hedefleniyor.



Tavşan Ponpon Kuyruğun başından geçenleri anlatır öykümüz.



Bir gün Ponpon Kuyruk pasta yapmaya karar verir. Ama elinde unu bile yoktur. Arkadaşlarından yardım ister.



Acaba arkadaşları ona yardım eder mi?



Onu da oyunumuzda göreceğiz.



Kukla Tasarımı Güneş ÇAKMAKOĞLU'na, Çevre Tasarımı Figen ÇAKMAKOĞLU'na ait.



Önemli : Çocukların ortama alışması ve yerleşmesi açısından, oyunlarımıza en az yirmi dakika önce gelinmesini öneriyoruz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Pembe Kurbağa



Mekan Adresi : Büklüm sokak No: 8/11



Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Ponpon Kuyruğun Pastası



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır