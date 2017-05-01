Ponpon Kızlar Sahaya İndi!

Yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler!

Ponpon Kızlar Sahaya İndi!

Yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler!... Kopenhag Stadı'nda devre arasında ponpon kızlar sahaya indi...


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