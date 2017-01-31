Pompidou Merkezi 40. Yılını Kutluyor





Paris'te yer alan Georges Pompidou Sanat ve Kültür Milli Merkezi, kentin önemli binalarından biri olarak 40. yılını kutluyor. Halk arasında kısaca Pompidou Merkezi olarak adlandırılan bina 31 Ocak 1977'de halka açıldı.



Mimar Renzo Piano ve Richard Rogers tarafından tasarlanan yapı hakkında 'Renzo Piano Building Workshop' ortağı mimar Bernard Plattner, şu sözleri sarf etti: "O zamanların ruhunun temellerinden biri olan merakı alevlendirebilmek adına bina Renzo (Piano) ve Richard (Rogers), tarafından bu şekilde tasarlandı. Burası bir müze havası taşımıyor."



Yapının üzerinde bulunan kalın boru hatları henüz tamamlanmamış görüntüsü verse de modern görünümüyle Pompidou Merkezi turistlerin ilgisini çekiyor.



Georges Pompidou Sanat ve Kültür Milli Merkezi Müdürü Serge Lasvignes: "Pompidou Merkezi'nin yaratılması, Paris manzarasına mimari açıdan tam bir zıtlık getiriyor. Sanki şehrin ortasında, tarihi ve en eski semte inen bir uzay gemisi gibi. Daha önce böyle bir mimari yapı görmemiştik. Bekli bu bir kopuştu. Fransa'da kapılar ve ön basamakları ile sessiz müzelerle süslenmiş bir dizi oda ile kutsal alan olarak tasarlanmış eski müzelere dayanan bir modelle sıkışıp kalmıştık. Burada, açık bir forum olan bir şeyler yarattık; sanki kent kapıda durmuyormuş gibi, sanki şehir içinde bir şehir yaratılmış gibi" diyerek yapının önemine değindi.



Kültür kenti Paris'te bulunan Pompidou Merkezi'nde düzenlenen Salvador Dali'nin 1979 ve 2012 retrospektif sergileri rekor kıran ziyaretçi akınına uğramıştı.



Eylül 2016 Ocak 2017 arasında süregelen Magritte sergisine ise 600 bin sanat sever akın etti. 2016 yılında üç milyonu aşkın kişi Pompidou Merkezi'ni ziyaret etti.



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Tags: Müze Merkezi kutluyor Yıldönümü Pompidou Paris yılını Fransa Gepost: 31 januari 2017