Pompeiopolis Sempozyumu

Kastamonu Üniversitesi ile Taşköprü Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu" başladı.



Kastamonu Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada ilçenin geçmişinin oldukça eskiye dayandığını söyledi.



Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Taşköprü'nün adını şehrin girişinde Gökırmak üzerindeki ecdat yadigarı taş köprüden aldığını aktaran Kaya, "Kastamonu, merkezi ve ilçeleriyle birçok zenginliklere sahip olan bir yerdir. Yapılan ve yapılacak değerlendirmelerin, alınan kararların ilçemize ve Kastamonu'muza hayırlısı olmasını diliyorum." dedi.



Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise kentin tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu olduğunu vurguladı.



Kastamonu'nun gelişmeye açık bir şehir olduğuna dikkati çeken Aydın, "Kastamonu'nun önemli ilçelerinden Taşköprü, sarımsağı ve kuyu kebabıyla tanınır. Taşköprü, aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezidir. Yapılan sempozyumun Kastamonu ve Taşköprü ilçemizin tarihi dokusunu günümüze taşımak adına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Yaklaşık 400 bildiri sunulması beklenen sempozyum, 12 Nisan Çarşamba günü sona erecek.