Pompalı Tüfekli ve Tabancalı Kavgada 3 Kişi Yaralandı

SAMSUN'da iki grup arasındaki çıkan tartışma, pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.



Olay dün İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında eski husumet bulunan ve aynı mahallede oturan Caner A. (21) ve Şahin S. (28) ile Emre Ömür (30), Burak Şahiner (30) ve Emrah Çibikçi (23) karşılaşınca aralarında tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgada dönüşmesi sonucu Caner A. tabancayla, Şahin S. ise pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateşe Emre Ömür'ün de pompalı tüfekle karşılık verdiği kaydedildi. Olayda Emre Ömür saçma taneleriyle sırtından, Burak Şahiner başından, Emrah Çibikçi ise tabancayla ateş edilmesi sonucu sol bacağından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Caner A. ile Şahin S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.



- Samsun