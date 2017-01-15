Pompalı Tüfekli Gaspçılar Kasayı Alıp Götürdü

Adana'da pompalı tüfeklerle markete gelen yüzü maskeli 3 kişi, kasayı alıp otomobil ile kaçarak kayıplara karıştı.



Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 21.00 sıralarında yüzünü maske ile kapatan 3 kişi, bir markete pompalı tüfeklerle gelip çalışanları etkisiz hale getirdi. Zanlılar, kasadaki paraları almak istedi ancak kasayı açamayınca kasayı alıp kaçtı. 3 zanlı yolda kendilerini bekleyen otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Market çalışanları hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler hemen zanlıların kaçabileceği güzergahları kapattı. Markete de olay yeri inceleme ekipleri gelerek inceleme başlattı. Polis şimdi her yerde kaçan 3 zanlıyı bulmak için şok baskınlar yapıyor. - ADANA