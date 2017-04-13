Pompalı Tüfekle Gasp Kamerada

İstanbul Kağıthane'de bir aracın önünü kesen ve pompalı tüfek tehdidiyle 40 bin TL parayı gasp eden zanlılar yakalandı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Kağıthane Belediyesi Sosyal Tesislerinde tahsilat işleriyle ilgilenen Erkan B. (57) haftalık tahsilatlarını yapmak üzere yola çıktı. Ardından Mehmet Akif Mahallesi, Etibank Caddesi üzerinde Erkan B.'nin aracının önünü bir başka araç kesti. Araçtan pompalı tüfeklerle inen 2 şahıs Erkan B.'den yanındaki paraları istedi. Erkan B. parayı vermeyince aracın yanına kadar gelen zanlılar araçta arama yapmaya başladı. Erkan B'yi pompalı tüfekle tehdit eden ve tartaklayan zanlılar araçta koltuğun altında poşete sarılmış halde duran 40 Bin TL parayı alarak olay yerinden kaçtı