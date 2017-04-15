Pompalı tüfekle ateş açan eski eniştesine domatesle karşılık verdi... Saldırı anı kamerada

Esnaf pompalı silaha karşı kendini domatesle savundu



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir esnaf iş yerine gelerek kendisine pompalı tüfekle saldıran eski eniştesine domatesle karşılık verdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde yaklaşık 30 yıldır manavlık yapan Mehmet Tosun, kız kardeşinin eski kocası Mahmut P.'nin saldırısına uğradı. İş yerinin önüne gelen Mehmet P. pompalı tüfekle manav dükkanında bulunan Mahmut Tosun'a ateş etmeye çalıştı. Kendisini savunmak için harekete geçen Mahmut Tosun, eline aldığı domatesleri kendisine silah doğrultan Mehmet P.'ye attı. neye uğradığını şaşıran saldırgan pompalı tüfekle çevreye ateş ettikten sonra kaçarak uzaklaştı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken kendisini domatesle savunan Mahmut Tosun ise" İnşaattan geldim ve işime dalmıştım. Mahmut P. isimli şahıs birden karşımda belirdi. Tam önümde belirdiğinde ben domatesin yanına geldim. Kendisi silahı bana doğrultunca ben de domatesle gözüne vurdum. Orada dengesini kaybetti, sağa sola ateş etmeye başladı. Aramızda herhangi bir husumet yok. Eski bir eniştemdir. Bacımızı geri aldık, ondan olabilir. Kendisiyle daha öncesinden kaynaklanan herhangi bir sorunumuz yoktur" şeklinde konuştu.