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POMEM'e Başvuru Süresi Uzatıldı
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POMEM'e Başvuru Süresi Uzatıldı

Polis Akademisi Başkanlığı, halk oylaması ve yoğun talep nedeniyle POMEM'e ön başvuru işlemlerini 28 Nisan'a kadar uzattı.

POMEM'e Başvuru Süresi Uzatıldı

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden yapılan (POMEM) duyuruda, "Ancak, ülkemizde yapılacak olan referandum oylaması nedeniyle oluşan hareketlilikten dolayı bazı adayların ön başvuru işlemlerini gerçekleştirememesi ve başvuru süresinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talep gelmesi nedeniyle 20. Dönem POMEM ön başvuru işlemleri 28 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır" bilgisine yer verildi.

10 BİN POLİS MEMURU ALINACAK

POMEM 20. Dönem polis meslek eğitimi için bini kadın olmak üzere, toplam 10 bin polis memuru adayı alımı yapılacak. Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Adaylarda "lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak", "31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak", "2015 veya 2016'da yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş ya da çocuklarından KPSS lisans P3 puanı en az 48 taban puan almış olmak" şartları aranacak.

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