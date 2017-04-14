Pomem'e Başvuru Süresi Uzatıldı
Polis Akademisi Başkanlığından, halk oylaması ve yoğun talep nedeniyle POMEM'e ön başvuru işlemlerinin 28 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.
Polis Akademisi Başkanlığından, halk oylaması ve yoğun talep nedeniyle POMEM'e ön başvuru işlemlerinin 28 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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