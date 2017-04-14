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Pomem'e Başvuru Süresi Uzatıldı
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Pomem'e Başvuru Süresi Uzatıldı

Polis Akademisi Başkanlığından, halk oylaması ve yoğun talep nedeniyle POMEM'e ön başvuru işlemlerinin 28 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

Pomem'e Başvuru Süresi Uzatıldı

Polis Akademisi Başkanlığından, halk oylaması ve yoğun talep nedeniyle POMEM'e ön başvuru işlemlerinin 28 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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