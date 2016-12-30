Polonyalı Tır Şoförü İçin Cenaze Töreni Düzenlendi





Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarına düzenlenen saldırıda kullanılan tırın öldürülen şoförü için Polonya'da cenaze töreni düzenlendi.



Lukasz Urban isimli 37 yaşındaki şoförün memleketi Benie'de bir kilisede düzenlenen törene, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda da katıldı.



Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Urban'ın eşine, oğluna ve aile üyelerine başsağlığı diledi.



Törene ayrıca Polonya Başbakanı Beata Szydlo'yu temsilen isimler ve Almanya'nın Varşova Büyükelçiliği görevlileri iştirak etti.



Yüzden fazla şoför, tırları ile cenaze törenine katılarak Urban'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.



Alman Federal Başsavcılığı, İtalya'da polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen Berlin saldırısı zanlısı Anis Amri'nin üzerinde çıkan silahın Lukasz Urban'ı öldüren silahla aynı olduğunu bildirdi.



Lukasz Urban, 19 Aralık'ta başından vurularak öldürülmüş ardından kullandığı tır çalınarak Berlin'de Noel pazarına saldırı düzenlenmişti.



Saldırının zanlısı Tunus vatandaşı Anis Amri, İtalya'nın Milano kentinde polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: düzenlendi Cenazaler cenaze töreni Saldırı Berlin tır Polonyalı şoförü için Gepost: 30 december 2016