Polonyalı Şoföre Şeref Madalyası İçin 33 Bin İmza





Berlin'de Noel pazarına dönük düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler toprağa verilmeye başlandı. Berlin'de çalışırken teröre hedef olan ve hayatını kaybeden 31 yaşındaki İtalyan vatandaşı Fabrizia Di Lorenzo için memleketi Sulmona'da tören düzenlendi. Cenaze törenine İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da katıldı.



"Çok etkileyici fakat aynı zamanda çok da onurluydu. Yakınları, anne babası, büyük annesi, çok vakurdu. Hepimiz için acı bir zaman." (Camilla D'Eramo, Sulmona sakini)



"Tüm kasaba olarak bütün kurban yakınlarının acısını paylaşıyoruz." (Carlo Iannamorelli, Sulmona sakini)



Di Lorenzo için mum ve çiçeklerle kurulan anma köşesinde SS Sulmona takımı taraftarlarının pankartı dikkat çekiyordu. Pankartta "sessizlik ve gözyaşı... Elveda Fabrizia" yazıyordu.



Almanya'daki saldırıda aracında öldürülen Polonyalı şoför Lukash Urban'ın ulusal şeref madalyasıyla onurlandırılması için bir kampanya başlatıldı. Urban'ın gayretinin daha fazla kişinin ölümüne engel olduğu düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'a hitaben yazılan dilekçenin altında halen 33 bin kişinin imzası bulunuyor.



Öte yandan kanlı saldırının zanlısı Anis Amri'nin Lyon'un Part Dieu garındaki görüntüleri ortaya çıktı. Amri'nin Milano'ya Lyon üzerinden geçtiği belirlendi.



Berlin'deki saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş 15'i ağır 50'ye yakın kişi de yaralanmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: için Gepost: 26 december 2016