Polonya Ligi'nde Polonyalı Futbolcu Boş Kaleye Golü Kaçırdı

Polonya Ligi'nde Korona Kielce ile Ruch Chorzow arasında oynanan karşılaşmada inanılmaz bir gol kaçtı. Konuk takımdan Milosza Przybeckiego, defansın arkasına sarkıp, kaleciyi de ceza sahası dışında çalımladı. Herkes topu boş kaleye göndermesini bekliyordu ama o imkansızı yaptı.

Karşılaşmayı da takımı 1-0 kaybetti.