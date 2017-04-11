Polonya Ligi'nde Polonyalı Futbolcu Boş Kaleye Golü Kaçırdı
Polonya Ligi'nde oynanan maçta 26 yaşındaki Polonyalı futbolcu Przybeckiego, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderemedi.
Polonya Ligi'nde Korona Kielce ile Ruch Chorzow arasında oynanan karşılaşmada inanılmaz bir gol kaçtı. Konuk takımdan Milosza Przybeckiego, defansın arkasına sarkıp, kaleciyi de ceza sahası dışında çalımladı. Herkes topu boş kaleye göndermesini bekliyordu ama o imkansızı yaptı.
Karşılaşmayı da takımı 1-0 kaybetti.
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