Polonya'da Kebapçıdan İçki Çalan Gencin Bıçaklanarak Öldürülmesi Yabancı Karşıtı Eylemlere Yol Açtı





Polonya'nın Elk kentinde yılbaşı kutlamaları sırasında bir kebap dükkanından içki çalmak isteyen gencin bıçaklanarak öldürülmesi protesto gösterilerine yol açtı.



21 yaşındaki Polonyalıyı öldüren restoranın Tunuslu aşçısı gözaltına alınırken, kentte başlayan gösteriler yabancı karşıtı eylemlere dönüştü.



Eylemcilerin restorana saldırmasına engel olmak isteyen güvenlik güçleriyle öfkeli kalabalık arasında çatışma çıktı. Yaşanan şiddet olaylarında en az 28 kişi gözaltına alındı:



"Gözaltına alınanlar eylemciler içinde taşkınlık yapanlardan ibaret. Hala gözaltında bulunuyorlar. Her vaka ayrı değerlendirilecek. Herkes kendi eyleminin bedelini ödeyecek."



Soruşturmayla ilgili bilgi veren Elk savcısı, Cumartesi akşam saatlerinde iki Polonyalı gencin restorandan iki şişe içki alıp parasını ödemeden çıktığını ve aşçıyla yaşanan arbedede gençlerden birinin bıçaklandığını belirtti.



26 yaşındaki katil zanlısı suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.



Öte yandan, restoranın önünde hayatını kaybeden Daniel isimli Polonyalı için mum yakılıp dua edildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irkçılık Polonya yabancı karşıtı içki Ayaklanmalar ve kargaşalar öldürülmesi Gösteri çalan kebapçıdan açtı Polonyada yol bıçaklanarak gencin eylemlere Gepost: 02 januari 2017