Polonya Cumhurbaşkanı Duda Filistin'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı seçilen ve cuma günü görevi devralacak olan Donald Trump'a ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaması çağrısında bulunarak, bunun gerçekleşmesinin bölgenin barış sürecini yıkacağını söyledi.



Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin'i ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde düzenlediği ortak basın toplantısında, barış sürecine bağlı kaldıklarını ve bundan geri dönüşün olmadığını belirtti.



Abbas, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması barış sürecini yıkar. Bu yasa dışı bir icraattır ve İsrail'in Kudüs'ü ele geçirme yönündeki gayrimeşru kararlarıyla uyuşuyor. 1967'de işgal edilen Doğu Kudüs, bütün uluslararası kararlara göre Filistin devletinin başkentidir." dedi.



ABD Başkanı seçilen Trump'a seslenerek, barış sürecinin bozulmaması için bunu uygulamaması talebinde bulunan Abbas, "Bizler, Trump'ı ABD Başkanı olarak göreve gelmesinin ardından dinlemek isteriz. Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vermesi halinde ise o zaman siyasi ve diplomatik verebileceğimiz tepki olacak. Ancak bunun olmamasını temenni ederiz. Kendisinden Filistin sorununu çözmeye istekli olduğunu duyduk, buyursunlar önerilerini uluslararası meşruiyet çerçevesinde sunsunlar." diye konuştu.



Filistin Devletini henüz tanımayan bütün ülkeleri bu adımı atmaya davet eden Abbas, Polonyalı mevkidaşıyla barış sürecine ilişkin son gelişmeleri ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı sonuçlarını görüştüklerini kaydetti.



İsrail'in Filistin Devletinin yanında barış, güven ve güzel komşusu olarak kalabilmesi için iki devletli çözüm, Paris konferansı, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2334 sayılı kararı, Arap Barış Girişimi ve uluslararası referanslar temeline dayanan siyasi süreci yürütecek bir mekanizmanın gerekliliğine dikkati çeken Abbas, kapsamlı ve kalıcı barışı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.



Abbas ayrıca, kendisinin ve hükümetin, Gazze halkının sıkıntılarını hafifletmeye ve ablukanın kaldırılması için sorumluluklarını yerine getirmeye azimli olduklarını belirtti.



Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise ülkesinin, Filistin-İsrail arasındaki sorunun çözüme kavuşturulmasıyla kapsamlı ve kalıcı barışın sağlanması yönündeki uluslararası çabaları desteklediğini aktararak, "Polonya, İsrail ve Filistin'in barış, güven ve iyi komşu olarak yan yana yaşamaları için iki devletli çözümü destekliyor. İki tarafın kalıcı barışa dair mutabakatı olmadığı sürece barışın sağlanması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.



Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün beraberindeki kalabalık heyetle Kudüs'e gelen Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Beytullahim kentindeki Mehd Kilisesi'ni ziyaret etti.



ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.



ABD başkanı seçilen Donald Trump da seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.



Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.



Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.