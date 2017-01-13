Polonya Ana Muhalefeti Parlamentoda Bir Aydır Sürdürdüğü Protestoya Son Verdi





Polonya ana muhalefet partisi milletvekilleri meclis kürsüsünü işgal ederek bir aydır sürdürdüğü protestoya son verdi.



İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin parlamento oturumlarını sadece belirli televizyon kanallarının yayınlamasını ve mecliste görev yapan muhabirlerin sayısını kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısı, birçok milletvekili tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



16 Aralık tarihinde başlayan kürsü işgali, muhalefet partilerinin 2017 yılı bütçesinin yasalara aykırı olarak meclisten geçirildiğini söylemesi üzerine daha da büyümüş, birçok Polonyalı meclis binası önünde toplanarak durumu protesto etmişti.



Opposition lawmakers in Poland block parliament to protest media rules https: //t.co/UeXYbvEW0E pic.twitter.com/F1LAykGI7Y— dwnews (@dwnews) December 16, 2016



Eylemi bitirme kararı ana muhalefet parti lideri Grzegorz Schetyna tarafından açıklandı. Şu anda birçok milletvekilinin meclis sözcüsü Marek Kuchcinski'nin görevden alınması için teklif sunması bekleniyor.



Polonya'daki Hukuk ve Adalet Partisi'nin son yıllarda ülke yönetimi adına yaptığı yeni düzenlemeler Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından da sık sık eleştiriliyor.



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