Politikacıların etkisinde kalan vatandaş kümesini böyle açtı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde politikacılara özenen vatandaşlar mahallelerindeki kümesin açılışını törenle yaptı.

Erdemli'ye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde vatandaşlar yeni yaptıkları kümesi kurdele keserek açtı, tavuklar kümese törenle bırakıldı. Mahalle sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri izleyenler, gülmekten kendilerini alamadı.

Politikacı edasıyla konuşan bir vatandaş, "Arkadaşımız davet etti kırmadık. Programımda çok yoğundu, kendisi gelip bir fikir beyan etti. Çeşmelimize hayırlı bir şey yapacaksan yanındayız dedik. Her zaman demişizdir, 'küçük hayaller her zaman büyük şeylerle sonuçlanır'. Hayal etti, hayalini de gerçekleştirdi. Bu tesis mahallemiz için gerçekten çok güzel oldu. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinin alkışlarıyla konuşmasını sürdüren vatandaş, sözü uzatmak istemediğini belirtti ve açılışa geçti. Bu sırada zurna sesiyle birlikte vatandaş yine politikacı edasıyla kendisene verilen makasla kurdeleyi kesti.

Esprili konuşma sürerken kümesin üzerindeki örtüler kaldırıldı, kümese ilk tavuklar alkışlarla bırakıldı.

