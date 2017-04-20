Politic's Genel Müdürü Güven Açıklaması

Politic's Araştırma şirketi, referandum sonuçlarını değerlendirdi.



Gazetecilerin ve medya temsilcilerinin katıldığı kahvaltıda konuşan Politic's Genel Müdürü Recep Güven, referandum sonuçlarının demokrasiye yaradığını ifade etti. Sonuçları doğru tahmin ettiklerini söyleyen Güven, "Seçmen yapısının bilinmesi ve seçmen davranışlarının doğru şekilde takip edilmesiyle Bursa sonucunu bildik. Ancak mesele Bursa sonucunu bilmek değildi. Mesele Bursa'nın geldiği noktada 'evet' ve 'hayır' taraflarının çok fazla kutuplaşmasıydı. 'Hayır' cenahı diktatörlük, tek adamlık ve gelecek endişesinden kaynaklı mesajlar vererek sisteme karşı olduğunu söylerken. 'Evet' cenahı da güçlü hükümet, istikrarlı hükümet ve güçlü Türkiye'den yana tavrını koymuştu. Bu çok kutuplaşılan ortamda bu sonucun ben demokrasiye yaradığını düşünüyorum.



Siyasi bir taraf olmamaya dikkat ettiklerini belirten Güven, yapılan araştırmalarda yoruma girmediklerini söyledi. Güven, "Düşüncelerimizi bir tarafa bırakarak araştırmalarımız objektif olmasına dikkat ettik. Yapmış olduğumuz araştırmaları çok yoruma girmeden kamuoyunun takdirine sunduk" şeklinde konuştu. - BURSA