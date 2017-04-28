Polisten Yardım İsteyen İki Çocuk Anneannelerinin Yanında Kalacak

ESKİŞEHİR'de alkol ve uyuşturucu kullandıkları iddia edilen, evde baygınlık geçiren anne- babaları için polislerden yardım isteyen 8 yaşındaki S.U. ile kardeşi 5 yaşındaki S.U., anneanneleri M.K.'nın yanında kalacak.



Zafer Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen olayda S.U. ile kardeşi S.U., oturdukları tek katlı metruk evde anne ve babalarının bayıldığını görünce dışarı çıkıp yoldan geçen motosikletli polislerden yardım istedi. Polisler yarı baygın halde Levent U. ile boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Kader K.'yı dışarı çıkarıp ambulans çağırdı. 112 Acil ambulansındaki sağlık görevlilerinin müdahalesiyle kendilerine gelen Levent U. ve Kader K. iyi olduklarını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.



Olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri olayın meydana geldiği tek katlı eve gitti. Evde kimsenin olmadığını gören görevliler iki kardeşi aynı mahallede oturan anneanneleri M.K.'nın evinde buldu. Görevliler çocukların annesi Kader K.'yı aynı evde kanepede yarı baygın yatar halde gördü.



Anneanne M.K. görevlilere, çocukların anne ve babalarının madde bağımlısı olduğunu, zaman zaman İstanbul'da, zaman zaman Eskişehir'de kaldıklarını anlattı. Anne ve babanın evde baygınlık geçirmesi olayının ardından çocukları yanlarına aldıklarını belirten M.K., daha önce de çoğu zaman çocukların bakımını kendisinin sağladığını, bundan sonra ise sürekli çocuklara sahip çıkacaklarını söyledi. M.K. görevlilere, çocukların devlet korumasına alınması halinde anneleri Kader K.'nın durumunun daha da kötüleşebileceğini aktardı.



İki kardeş de görevlilere anne ve babasının kaldıkları eve dönmek istemediklerini, anneanne ve dayılarının olduğu evde kalmaktan mutlu olduklarını belirtti.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili olarak, "Çocukların şu aşamada anneanne, dede ve dayılarının yanında güvende oldukları, vaka takibi sonucuna göre çocukların gerekirse Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle desteklenmesi veya kurum bakımına alınması değerlendirilecektir" dedi.



- Eskişehir