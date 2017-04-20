Polisten Uyuşturucu Satıcına Geçit Yok

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonrasında üç mahallede uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 3 kişi ile birlikte bu kişilerle hareket eden 1 kişi yakalandı.



Alınan bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyon sonrasında Fevziçakmak Mahallesi, Mergiç Mahallesi Taşköprü yolu ve Burhaniye Mahallesi civarında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 3 kişinin uzun süren takipler sonrasında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlar sonrasında S. D., F. G. ve S. A. isimli uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahıslar ile bu kişilerle birlikte hareket eden F. C. yakalanarak göz altına alındı. Şahıslarla birlikte 31 adet paketlenmiş ve satışa hazır bonzai maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 3 bin 215 lira para ele geçirildi. Şahıslar Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan ilk sorgularının ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler.



Ayrıca şüpheli şahıslardan uyuşturucu temin ettiği belirlenen 8 kişi hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE