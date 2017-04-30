Polisten Saklanan Hırsız Asansör Boşluğuna Düştü

Adana'da, bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen kişi, polis ekiplerinden saklanmaya çalışırken asansör boşluğuna düşerek yaralandı.



Hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan 4 katlı bir tekstil atölyesinin çatısında şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine giden ekipler zanlıyı aramaya başladı. Bu sırada asansör boşluğundan sesler geldiğini fark eden ekipler, burada yaralı halde yatan bir kişi olduğunu fark etti.



Bulunduğu yerde ilk müdahalesi yapılan zanlı, daha sonra Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve Suriyeli olduğu bildirilen zanlının, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.



Firmanın güvenlik görevlisi Mustafa Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın çatısında birinin olduğu yönünde kendisini arkadaşlarının uyardığını, bunun üzerine polis ekiplerine haber verdiğini söyledi.



Zanlının asansör boşluğunun penceresine saklanmaya çalışırken boşluğa düştüğünü anlatan Balcı, zanlının sesini duyduktan sonra kendisini asansör boşluğunda bulduklarını kaydetti.