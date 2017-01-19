Polisten Öğrencilere Giyim ve Kırtasiye Yardımı

Mardin'de özel harekat polisleri, Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş Köyü İlkokulu'ndaki 33 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.



Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli sosyal proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda, maddi imkanları düşük öğrenciler tespit edildi. Kampanya kapsamında temin edilen mont, atkı, ayakkabı, bere, eldiven ve sömestr ödevleri için kitap, test, boya ve kırtasiye malzemeleri Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş Köyü İlkokulu'ndaki 33 öğrenciye polis ekiplerince dağıtıldı.



Polis ekipleri, yanlarında getirdikleri yaş pasta gibi ikramları da hediye etti. - MARDİN