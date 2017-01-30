Polisten Kaçmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da sahte plakalı araçla polisten kaçmaya çalıştıkları sırada Tokat'ın Erbaa ilçesinde yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Çorum'da önceki gün sahte olduğu bildirilen 34 DF 4865 plakalı otomobille, polis uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmalarının ardından Erbaa'da yakalanan Murat D, Mehmet N. U, Tanju K. ve Burcu K, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Burcu K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklandı.