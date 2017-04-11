Polisten Kaçarken Silahını Düşürdü

ELAZIĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçanların içinde bulunduğu hafif ticari aracın önü kesildi. Araçtaki iki şüpheliden biri yakalanırkan, tabancasını düşüren şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Öğlen saatlerinde Bosna Hersek Bulvarı'nda polis bir araca 'dur' ihtarında bulundu. 23 KB 174 plakalı otomobilin içindeki iki kişi durmadı. Çarşı yönüne giden otomobilin önü kesildi. Araçtan inen bir kişi polis tarafından yakalanırken, belindeki silahı düşüren ikinci kişi ise ara sokaklara kaçtı. Olay yerine zırhlı polis araçları sevkedilirken, yapılan ilk incelemenin ardından hafif ticari araç, emniyet parkına çekildi. Kaçan kişinin yakalanması amacıyla polis çalışma başlatırken, yaşanan kovalamaca kent merkezinde kısa süreli paniğe yolaçtı. - Elazığ