Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

SAMSUN'da polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Taha Y., kaza yapınca yaralandı.



Olay Bafra İlçesi Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi üzerinde bugün meydana geldi. Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrol sırasında iddiaya göre Taha Y.'nin kullandığı plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan sürücü, hakimiyetini kaybettiği motosikleti devirince yaralandı. Polisin olay yerine çağırdığı ambulans ile Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Samsun