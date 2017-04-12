Polisten Kaçarken Aracıyla Irmağa Düşen Sürücünün Kaybolması

Amasya'da kaza yaptıktan sonra polisten kaçarken otomobiliyle ırmağa yuvarlanarak kaybolan sürücünün bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Hacılar Meydanı Mahallesi'nde dün karıştığı kazanın ardından polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken otomobiliyle Yeşilırmak Nehri'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Kaya Durukan'ın (20) bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam edildi.



Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ve Amasya Belediyesi itfaiyesi ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmalarını Durukan'ın annesi, kız kardeşi ve yakınları da olay yerinde umutla takip ediyor.



Kaya Durukan'ın annesi Güllü Durukan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bulunmasını umutla beklediğini söyledi.



Oğlunun askerden çağrı kağıdı geldiğini ve askere gitmek için hazırlık yaptığını anlatan anne Durukan, "Askere gidecekti, kaza geçirdi. Kaza haberini aldığımızda inanamadık. Ölüsü ya da dirisi bulunsun. Dirisi artık imkansız gibi görünüyor, artık ölüsünü bari verin bana da gömeyim bir yere. Yani rahatlasın en azından suyun içinden çıksın. Olay yerine gittim baktım. Baktım suya geri geldim, kime ne diyeyim." diye konuştu.