Polisten Kaçarken Aracıyla Inşaata Girdi

Bursa'da, ehliyetine el konulduğu için polis ekiplerinden kaçan sürücünün kullandığı araç, bir inşaatın giriş katında ahşap kalıplar bulunan tavanı delerek zemine düştü.



Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı'nda yol kontrolü yapan polis ekipleri, Kadir E. (40) idaresindeki 16 LLV 14 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri bu aracı takibe aldı.



Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kaçışını sürdüren Kadir E'nin kullandığı araç, 7. Mercan Sokağı'nda yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki İmam Hatip Lisesi inşaatı giriş katının ahşap kalıplar çakılan tavanını delerek içeri düştü.



Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Kadir E, polis tarafından gözaltına alındı.



Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün, daha önce ehliyetine el konulduğu için polislerden kaçtığını söylediği öğrenildi.