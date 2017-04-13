Polisten Kaçan Sürücü Yakalandı

Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, polisin 20 dakikalık kovalamacasının ardından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şehitlakamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisi görünce kaçmaya çalışan 27 HA 192 plakalı otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Ferit M. polisin dur ihtarına uymadı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonrası otogar yakınlarında sıkışan trafikte durmak zorunda kalan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Polis gözaltına alınan şahsın otomobilinin içinde uyuşturucu ve silah ararken, kovalamacada yaralandığı ileri sürülen Ferit M. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin üzeri de arandı. - GAZİANTEP