Polisten Kaçan Şüpheli Bacağından Vuruldu

ŞİŞLİ'de hediyelik eşya dükkanına giren bir kişi içeriden bir miktar zinnet eşyası alıp kaçtığı sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Polisin silahını almaya çalışan şüpheli ile polis arasında çıkan arbedede süpheli kişi bacağından vurularak yaralandı.



Olay Şişli Meşrutiyet Mahallesi, Şair Nigar sokakta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akkavak Sokak'ta bulunan bir hediyelik eşya dükkanın kapısını kırarak içeriye giren Yavuzhan Küsnek (19), bir miktar zinnet eşyası aldıktan sonra kaçmaya başladı. O sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Küsnek ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 100 metre ilerideki Şair Nigar Sokakta polis tarafından yakalanan Küsnek yaşanan arbedede polisin silahını almaya çalışırken bacağından vuruldu. Olayın ardından bölgeye ambulans ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Küsnek, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye gelen polis ekipleri olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridi çekerek delil araştırması yaptı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenilen Yavuzhan Küsnek'in çaldığı zinnet eşyalarından bazılarının ise kaçarken yola düşürdüğü görüldü.



- İstanbul