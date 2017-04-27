Polisten Kaçan Otomobilden Kaçak Sigara ve İçki Ele Geçirildi

Polisten kaçan otomobilden kaçak sigara ve içki ele geçirildi



ERZURUM - Erzurum'da polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan otomobilden 3 bin paket kaçak sigara ile 30 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma sonucu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Erzurum'a gümrük kaçağı sigara getirilerek merkezde piyasaya sürüleceği bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca saat 08.00 sıralarında şüpheli araç tespit edilerek dur ihtarında bulunulmasına rağmen araç tali köy yollarına dönüp kaçmaya başladı. Jandarma unsurlarının ısrarlı takibi sonucu araç yakalandı. Aracın pencerelerinin açılmaması üzerine yapılan ayrıntılı aramada aracın dört kapısının iç döşeme ve ön kaput motor boşluklarına gizlenmiş vaziyette 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bir evde yapılan aramada da 30 şişe kaçak içki ele geçirilerek olayın şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.