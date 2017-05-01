Polisten Kaçan Otomobilden 30 Kilo Uyuşturucu Çıktı

Kahramanmaraş'ta polisten kaçan otomobilde 30 kilo esrar ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, 51 EE 604 plakalı otomobil Gaziantep çevre yolu üzerinde takibe alındı. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrası otomobil sıkıştırılarak, sürücü etkisiz hale getirildi.



Uyuşturucu ticaretinden hakkında çok sayıda suç kaydı olan Murat G. (42), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Otomobilde yapılan aramada 30 kilogram esrar bulundu.



(Muhammet Özer /İHA)