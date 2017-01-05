Polisten Kaçan Otomobilde Silah ve Mermi Bulundu

Lüleburgaz ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde silah ve mermi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Lüleburgaz-Pınarhisar karayolunda yapılan uygulamada bir otomobil yapılan "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.



Polis ekiplerinin takibiyle devlet hastanesi yakınlarında durdurulan ancak plakası açıklanmayan otomobilde arama yapıldı.



Aramada, otomobil sürücüsü Y.B'ye ait bir silah ve bir miktar mermi bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.