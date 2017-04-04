Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Reklam Panosuna Çarparak Durdu

Sivas'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, reklam panosuna çarpınca yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bu gece Sivas'ta yaşanan olayda, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamada, 34 plakalı bir otomobil dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı araç İnönü Bulvarı girişinde yoldan çıkarak yol kenarındaki reklam panosuna çarparak durdu. Araç kullanılmaz hale geldi. Araç sürücüsü Sinem T. (35) ise yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Sinem T.'nin ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Sürücü hakkında polis tarafından işlem yapıldı. - SİVAS