Polisten Kaçamadılar

DÜZCE'de, polis kontrol noktasına yaklaşırken 20 gram esrarı araçtan atan 3 kişi gözaltına alındı.



Düzce'den Kaynaşlı İlçesi'nde yol kontrolü yapan polis ekipleri, kontrol noktasına yaklaşın Ş.B. yönetimindeki 81 EY 667 plakalı otomobilden bir cisim atıldığını fark etti. Araç kontrol noktasında durdurulurken, yol kenarında bulunan araçtan atılan cismin esrar olduğu anlaşıldı. 20 gram esrara el konulurken sürücü ile birlikte yanında bulunan M.Ş. ve C.A. gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet'e götürüldü. - Zce