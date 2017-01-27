Polisten Kaçak Sigara Operasyonu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde polis tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulan iki kamyonun gizli bölmelerinde yapılan aramalarda toplam 1600 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinde İzmir'e gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde ihbar aldı. Polis, Bornova girişinde kontrol noktası oluşturup, plakaları önceden belirlenen 2 kamyonu durdurdu. Kamyonlarda yapılan aramalarda, araçların gizli bölmelerinde bin 600 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyonda bulunan C.Ç. (39) ve M.M.Ç. (44) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Yapılan operasyonda 92 bin 400 TL'lik kamu zararının önlendiği bildirildi. - İzmir