Polisten Ilçe Esnafına Ziyaret

Silopi ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayı tören düzenlendi.



Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savaş Konak, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen ve diğer yetkililer katıldı.



Törenin ardından, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Kökçü, berberindeki polis memurlarıyla ilçe esnafını ziyaret etti.