Polisten Gürpınarlı Öğrencilere 2 Bin Kitap

Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği, Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu kütüphanesine iki bin kitap desteğinde bulundu.



Gürpınar Emniyet Amiri Şener Karaboğa ve beraberindeki polis memurları, ziyaret ettikleri okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan ekipler, onlarla bir süre sohbet etti.



Ziyarette öğrencilere uçurtma, kalem ve defter hediye eden emniyet ekipleri, okulun kütüphanesine de iki bin kitap desteğinde bulundu.



Öğretmen ve öğrenciler, anlamlı davranışlarından dolayı polislere teşekkür etti.